Coronavirus, Locatelli: "Vaccinazione completata in tutta Italia entro l'autunno"

È stata annunciata come "la più grande campagna vaccinale di massa mai avuta in Italia" e durerà per molti mesi. Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) e membro del comitato tecnico scientifico (Cts) ad Agorà su Rai 3, ha voluto fissare alcune tappe principali nella somministrazione del vaccino anti-Covid: quello iniziale e quello finale.

"Il 29 dicembre e il 12 gennaio - ha detto - l’Ema si pronuncerà sulla documentazione fornita da Pfizer e Moderna sui vaccini anti Covid. Questo dovrebbe consentire di avere 3,4 milioni di dosi per vaccinare 1,7 milioni di persone. Nella seconda metà di gennaio è previsto l’inizio delle vaccinazioni, poi le dosi disponibili aumenteranno e, entro fine estate o inizio autunno, dovremmo aver completato la somministrazione della più grande campagna di vaccinazione di massa che abbia mai avuto corso nel Paese".

Quanto durerà l’immunità garantita dal vaccino anti-covid? "È una domanda scientifica che troverà risposta nel corso del tempo", ha poi affermato. "Ci si augura che duri il più a lungo possibile ma solamente i tempi di osservazione prolungati ci daranno una riposta solida, compiuta e definitiva a questo riguardo", ha sottolineato.

© Riproduzione riservata