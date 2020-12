Gestione a casa dei pazienti Covid: le cure previste in una circolare emanata dal ministero

È stata trasmessa oggi, tra gli altri, a ministeri, Protezione civile e Ordini dei medici, e sarà pubblicata a breve, la circolare del ministero della Salute 'Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SarsCov2'.

Le raccomandazioni si riferiscono alla gestione farmacologica in ambito domiciliare dei casi lievi di Covid-19 e si applicano sia ai casi confermati sia a quelli probabili.

Tra le indicazioni, l'utilizzo di saturimetri per la misurazione dell’ossigeno e l'impiego di eparina e antibiotici solo in particolari casi. Si indica inoltre di non utilizzare idrossiclorochina la cui efficacia non è stata confermata.

