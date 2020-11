Coronavirus, vaccino di Moderna efficace al 94,1%: 100% per forme gravi

L’efficacia del vaccino di Moderna contro il Covid-19 è confermata al 94,1%. Sale invece al 100% per quanto riguarda le forme gravi, quelle che portano al decesso del paziente.

Il vaccino "mRNA-1273 continua ad essere generalmente ben tollerato; finora non sono stati identificati gravi problemi di sicurezza". Moderna annuncia che "La FDA ha comunicato alla Società di aspettarsi un incontro VRBPAC (la commissione che dà il via libera) per mRNA-1273 probabilmente il 17 dicembre 2020".

Entro il 2020, l’azienda Moderna prevede di avere la disponibilità di circa 20 milioni di dosi del vaccino anti-Covid mRNA-1273 negli Stati Uniti, inoltre prevede la produzione di 500 milioni-1 miliardo di dosi globalmente nel 2021. Moderna ha anche annunciato ulteriori progressi mirati ad assicurare che la distribuzione, conservazione e manipolazione del vaccino possano essere effettuati utilizzando infrastrutture esistenti.

