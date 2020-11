L'appello di Brusaferro: "Evitare raduni per Natale o la curva risalirà"

La raccomandazione arriva anche dal presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro: "Evitare tutte le occasioni di aggregazione" ed "evitare in tutti i modi assembramenti".

Un appello che arriva nella conferenza stampa sull'analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia e a pochi giorni dall'entrata in vigore del nuovo Dpcm che regolamenterà i comportamenti degli italiani in vista del Natale.

"Il Natale avrà una sua unicità", dice, ma questo è il tempo di "abbassare la curva. Con questi numeri è molto difficile immaginare qualsiasi tipo di spostamento di massa, aggregazioni e raduni in particolare di persone che provengono da quadri epidemiologici diversi".

Anche perché, tiene a precisare, "un Rt ancora poco sopra a 1 porta ad un aumento di casi". In 9 regioni permane rischio alto da più di 3 settimane. "La curva è in decrescita - aggiunge - anche se la situazione in Italia è un po' a metà". Buoni segnali dalla curva relativa all'occupazione dei posti letto e di terapie intensive che va verso l'appiattimento. Mentre il numero dei decessi è ancora molto elevato. "Non ci si può rilassare", sottolinea Brusaferro invitando a una maggiore attenzione soprattutto gli anziani.

"L'età mediana" dei casi di Covid in Italia è "intorno a 48 anni". Un dato che indica che sono sempre più anziani a contrarre l'infezione. Da qui l'importanza di proteggere queste categorie. Per i deceduti l'età media supera gli 80 anni.

