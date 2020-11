Coronavirus, calano i contagi in Sicilia e scende anche il tasso di positività: altri 43 decessi

Scendono i nuovi positivi nelle ultime 24 ore: sono 1.189 contro i 1.566 registrati ieri. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. I decessi in un solo giorno sono 43, anche questo numero in discesa rispetto a ieri quando erano stati 47.

Attualmente ci sono 39.882 contagiati di cui 1.519 ricoverati in ospedale, 247 in terapia intensiva (-3 rispetto a ieri), 38.116 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 20.181 (+347) mentre i decessi a 1.461. Dall'inizio della pandemia sono 61.524 le persone contagiate. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 8.777 tamponi. A livello provinciale, i nuovi positivi sono a Palermo 414, a Catania 315, a Messina 159, a Ragusa 82, a Trapani 67, a Siracusa 76, a Agrigento 2, a Caltanissetta 25 e ad Enna 49. La percentuale tra tamponi effettuati e nuovi positivi oggi è al 13,54%, anche questo dato inferiore rispetto a ieri (14,72%).

I tamponi per il coronavirus eseguiti in Italia nelle ultime 24 ore sono 225.940 e il tasso di positività è quasi dell’11,7%, anche in questo caso in calo dell’1,1% circa rispetto a ieri. Sono 26.323 i nuovi casi di Coronavirus in tutta la nazione. I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 686, per un totale di 54.363 vittime da inizio emergenza. Con quelle di oggi diventano 1.564.532 le persone che hanno contratto il Covid da inizio pandemia, e 21.637.641 i tamponi complessivi effettuati.

Attualmente i positivi in Italia sono 789.308, dei quali 752.247 in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 33.299, di questi 3.762 in terapia intensiva. La regione con il maggior numero di nuovi casi è la Lombardia con 4.615, seguita da Veneto (3.498), Campania (2.729), Emilia-Romagna (2.172), Piemonte (2.157) e Lazio (2.070).

