Coronavirus, in Sicilia 49 morti in un giorno: drammatico record, risalgono casi e tasso di positività

Sono 1768 i casi di coronavirus in Sicilia segnalati nelle ultime 24 ore, con 11.500 tamponi. Dunque, praticamente con lo stesso numero di esami rispetto a ieri, sono nettamente aumentati i contagi e dunque il tasso di positività, che passa dall'11,52% al 15,37%, molto sopra la media nazionale (12,46%). Da segnalare anche, purtroppo, il nuovo record di vittime: 49 in 24 ore, mai così tanti.

Con i nuovi casi salgono a 38.508 gli attuali positivi con un incremento di 188. Di questi 1.798 sono i ricoverati, 26 in meno rispetto a ieri: 1.545 pazienti in regime ordinario e 253 in terapia intensiva, ancora 3 in più di ieri. In isolamento domiciliare sono 36.710 persone. I guariti sono 1.531. Sul fronte della distribuzione fra province: Palermo fa registrare 516 casi, Catania 502, Ragusa 180, Messina 126, Trapani 116, Enna 109, Siracusa 82, Caltanissetta 80, Agrigento 57.

Torna in leggera salita la curva epidemica in Italia: 29.003 casi oggi, contro i 25.853 di ieri, con 232.711 tamponi, circa 2.700 più di ieri. La percentuale positivi-tamponi, dopo essere crollata ieri a 11,2%, torna a salire al 12,4%, ma va sottolineato che rispetto a giovedì scorso i nuovi casi sono oltre 7mila in meno.

Sempre alto il numero dei decessi, 822 oggi, cento più di ieri, per un totale di 52.850 vittime. Confortante invece il trend dei ricoveri: quelli in regime ordinario continuano a calare (-275, ieri -264), e scendono a 34.038, mentre per la prima volta da diverse settimane hanno il segno meno anche le terapie intensive, 2 in meno rispetto a ieri (quando se ne contavano 32 in più), per un totale di 3.846. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

