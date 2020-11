Coronavirus, in Sicilia altro record di contagi ma anche di tamponi: scende il tasso di positività

Altri record in Sicilia, con 1871 nuovi casi in 24 ore ma stavolta c'è un numero di tamponi mai raggiunto prima: 11470, stracciato ogni precedente primato. Dunque, il tasso di positività rispetto al 19,6% di ieri scende nettamente al 16,31%, comunque più della media nazionale (14,45%). Quaranta le vittime in un giorno (1045 in totale).

Rallentano i ricoveri, solo quattro in più e tutti in regime ordinario, con il numero delle terapie intensive occupate che rimangono ferma a 240.

Si conferma comunque in rallentamento la curva epidemica in Italia: crescono i nuovi casi ma anche i tamponi. Sono 36.176 i contagi delle ultime 24 ore, contro i 34.283 di ieri, ma con 250.186 tamponi, quasi 16mila più di ieri. La percentuale positivi/tamponi cala ancora per il terzo giorno di fila, seppur lievemente e passa dal 14,6 di ieri al 14,46 di oggi.

In calo i decessi giornalieri, 653 oggi, esattamente 100 in meno di ieri, per un totale di 47.870. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano della Protezione Civile.

IN AGGIORNAMENTO

