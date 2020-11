Dilaga il coronavirus in Sicilia, record di casi e di vittime: superati i 1000 morti, sale il tasso di positività

Dilaga il contagio da coronavirus in Sicilia. Nelle ultime 24 ore ben 1837 casi, record assoluto, e con circa 1300 tamponi in meno rispetto a ieri (9479 in tutto), con un tasso di positività schizzato al 19,38%, quando oggi nel resto d'Italia il dato è del 14,5%. Un segnale pessimo, come come le vittime: ben 44, anche questo numero mai raggiunto, con i morti nell'Isola a causa del virus che hanno superato i 1000 (1015 in totale).

Aumentano rispetto a ieri anche i ricoveri: 23 in regime ordinario (ieri 4, per un totale di 1528) e ben tredici in terapia intensiva (ieri 3). Questi i dati provincia per provincia: Palermo 378, Catania 426, Messina 324, Ragusa 132, Trapani 291, Siracusa 77, Agrigento 96, Caltanissetta 72, Enna 41.

Al contrario, si conferma un certo rallentamento della curva epidemica in Italia. Oggi i nuovi casi sono 34.283 (ieri 32.191), ma con 234.834 tamponi, 26mila più di ieri. Sempre molto alto il numero dei decessi: 753 oggi contro i 731 di ieri. Le vittime totali sono 47.217. Boom anche dei guariti, oltre 24000 (mai così tanti).

Segnali incoraggianti invece dai ricoveri: le terapie intensive aumentano di 58 unità, meno della metà rispetto a ieri (+120), e sono 3.670, mentre i ricoveri ordinari salgono di 430 (ieri 538), per un totale di 33.504. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

