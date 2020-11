La Disney "richiama" la bambola peluche "Elsa regina delle nevi": prodotto poco sicuro

Alcuni lotti della bambola peluche "Elsa regina delle nevi" sono stati "richiamati" dalla Disney perchè non rispetterebbero i requisiti di sicurezza. È quanto si legge sul sito shop della Disney.

La campagna di richiamo della bambola di 46 cm (Numero Upc 412330614633) riguarda i lotti FAC 024868-19246; FAC 024868-19273; FAC 024868-19302; FAC 024868-19308; FAC 024868-19336; FAC 024868-19365; FAC 024868-19322.

"Durante le verifiche di routine - sta scritto -, è emerso che l'articolo, incluso nelle partite di prodotto indicate sopra, non rispetta i nostri standard di sicurezza. Per questo motivo l'articolo "Elsa regina delle nevi" tratta dal film Frozen 2 e prodotta da Disney Store Europe è oggetto di una campagna di richiamo volontaria - continua la nota -. Abbiamo infatti appurato che alcuni piccoli elementi all'interno dell'imbottitura dei piedi della bambola contengono livelli di sostanze ignifughe più alti di quelli attesi ciò potrebbe rappresentare un potenziale rischio nel caso in cui un bambino ingerisca inavvertitamente i piedi della bambola. Naturalmente ciò non soddisfa i nostri requisiti di sicurezza".

La campagna di richiamo non comprende altri articoli. La Disney, inoltre, raccomanda di non utilizzare più la bambola di peluche di Elsa regina delle nevi e di renderla per ottenere un rimborso completo.

La restituzione può avvenire in un Disney Store per il rimborso completo oppure tramite il servizio clienti contattando il numero 80 09 862 18 o inviando un'email a clienti@shopdisney.it per richiedere il rimborso completo.

