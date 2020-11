In Sicilia in ospedale il 5,9% dei malati di coronavirus: in terapia intensiva ricoverato lo 0,8%

I ricoveri da coronavirus in Sicilia rappresentano il 5,9% degli attuali positivi, quelli in in terapia intensiva lo 0,8%. La settimana scorsa erano il 6,6%, percentuale invariata invece per le terapie intensiva. Sono questi i dati che arrivano dagli ospedale siciliani per quanto riguarda l'epidemia da Covid secondo un'elaborazione dell’Ufficio statistica del Comune di Palermo su dati della Protezione civile nazionale, nella settimana appena conclusa.

Secondo i dati aggiornati a oggi pomeriggio, i ricoverati sono 1693, di cui 217 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 266 unità (+40 i ricoverati in terapia intensiva). Il numero dei guariti (11829) è cresciuto di 2701 unità rispetto alla settimana precedente, il numero più elevato registrato in una settimana dall’inizio della pandemia. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 28,5% (domenica scorsa era pari al 29,2%)

Il numero degli attuali positivi è pari a 28807, 7340 in più rispetto alla settimana precedente (+19,5%). Con riferimento a tutti i tamponi effettuati dall’inizio dei controlli, la percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi effettuati è pari al 5,1% (la settimana precedente 4,2%). Il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,2% (come domenica scorsa): con le 36 vittime di oggi sono 896 i morti da inizio pandemia.

Secondo il bollettino odierno sono 1.422 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, a fronte di 7.416 tamponi effettuati, su un totale di 816.609 da inizio emergenza. In isolamento domiciliare ci sono 27.114 persone.

