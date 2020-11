Coronavirus, in Sicilia altro record di contagi e con oltre mille tamponi meno: 23 le vittime, meno casi in Italia

Sono 1729 i contagi in Sicilia da coronavirus nelle ultime 24 ore: per il secondo giorno di fila, è record assoluto. Questa volta però i tamponi sono mille in meno rispetto a ieri (9274), contro gli oltre 10000 dell'ultima rilevazione. Scendono, per fortuna, le vittime: 23, per un totale di 860.

Con i nuovi casi salgono così a 27.806 gli attuali positivi con un incremento di 1.520. Di questi 1.677 sono i ricoverati con un incremento di 17: 1.462 in regimeordinario e 215 in terapia intensiva con un aumento di 5 ricoveri. In isolamento domiciliare sono 26.129. I guariti sono 186. I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 527, Catania 359, Ragusa 152, Messina 303, Trapani 131, Siracusa 72, Agrigento 60, Caltanissetta 92, Enna 33.

In calo nuovi casi e tamponi: oggi i contagi sono 37.255 (ieri il record, 40.902), con 227.695 tamponi effettuati, 27mila meno di ieri. La percentuale positivi-tamponi torna leggermente a salire, da 16,04 a 16,3%. Sostanzialmente stabile il numero dei decessi, 544 (ieri 550), per un totale di 44.683. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

