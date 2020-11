Coronavirus, in Sicilia 1707 contagi ma mai così tanti tamponi: l'Italia supera la soglia dei 40mila casi

Sono 1707 i contagi da coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: mai così tanti. Trentacinque le vittime (837 in tutto) e 300 i guariti da ieri. Superata per la prima volta la soglia dei diecimila tamponi (10217).

Con i nuovi casi salgono così a 26.286 gli attuali positivi nell'Isola con un incremento di 1.372. Di questi 1.660 sono i ricoverati con un incremento di 82: 1.450 in regime ordinario e 210 in terapia intensiva con un aumento di 5 ricoveri. In isolamento domiciliare sono 24.626. I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 444, Catania 589, Ragusa 176, Messina 116, Trapani 77, Siracusa 89, Agrigento 95, Caltanissetta 87, Enna 34.

Ancora in salita la curva epidemica in Italia: nuovo record di casi oggi, 40.902 (ieri 37.978), a fronte del record anche di tamponi, 254.908, 20mila più di ieri. La percentuale positivi/tamponi è in lievissimo calo, 16,04% contro 16,1 di ieri. In diminuzione anche il numero dei decessi, 550 oggi contro i 636 di ieri, per un totale di 44.139. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Rallenta anche la crescita delle terapie intensive, aumentate di 60 unità (ieri di 89) e arrivate a 3.230 in totale. Di contro, più che raddoppiati i ricoveri ordinari, 1.041 oggi contro i 429 di ieri, e sono 30.914 in tutto.

