È morto Nicola Giuliano Leone, ex preside della facoltà di Architettura a Palermo

Lutto nel mondo dell'università. È morto Nicola Giuliano Leone, dal 2000 al 2007 preside della facoltà di Architettura. Nato a Montemurro, in Basilicata, aveva vissuto a Palermo. A dare l'annuncio, il figlio Davide con un post su Facebook: "Il mio papà Nicola Giuliano Leone, purtroppo è morto. Per molti di voi sarà cose diversissime per me sarà sempre il mio papà".

È stato anche direttore del Dipartimento di Storia e progetto nell’architettura dal 1995 al 2000, presidente del corso di laurea in Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale dal 2007 al 2010 e direttore promotore e responsabile scientifico di percorsi formativi post laurea.

Ha insegnato e svolto conferenze presso le Università di Concepcion – Chile, del Cairo – Egitto, di Arequipa – Perù, di San Juan de Pasto – Colombia.

