Catania, a 97 anni passa la notte in corridoio: legata al lettino

È una Sicilia in affanno quella che in queste ore sta affrontando l’emergenza Covid-19. Alcuni pronto soccorso, in particolare, soffrono molto il sovraccarico di richieste. A Biancavilla si è verificata una confusione che avrebbe favorito la commistione tra i malati Covid ed i non Covid. Per questo motivo l'Asp ha inviato sul posto quattro medici ed un operatore socio-sanitario oltre a diversi infermieri.

A Catania invece i pazienti rimangono in attesa per ore in ambulanza per mancanza di postazioni di ossigeno. Tra le persone rimaste sulla barella tutta la notte in un corridoio del pronto soccorso, protetta dalle cinghie per evitare la caduta, c’era anche una signora di 97 anni.

