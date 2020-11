Incidente sulla Catania-Siracusa, scontro tra pullman e camion: due feriti

È di due feriti il bilancio di un incidente verificatosi nel pomeriggio sull'autostrada Catania-Siracusa, in direzione Catania.

Per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante e un pullman senza passeggeri a bordo si sono scontrati all’interno della galleria San Fratello. Lunghe code si registrano nel tratto stradale interessato. Sul posto si trova il personale Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

