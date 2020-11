Coronavirus, Sicilia ancora una volta sopra quota mille ma calano i ricoveri: diciotto i decessi

Sono 1024 i casi di coronavirus in Sicilia in 24 ore: per la seconda volta consecutiva l'Isola supera dunque quota mille. Diciotto le vittime in un giorno (536 in totale), dieci nuovi pazienti, più di ieri, in terapia intensiva (142 in totale) e 26 in regime ordinario (1025), per un totale di 36 nuovi ricoveri, meno di ieri.

Sono 8034 i tamponi effettuati, numero altissimo in confronto a quelli che si avevano solitamente il lunedì o dopo i festivi. Con i nuovi casi salgono così a 16064 gli attuali positivi. Sono 14.897 in isolamento domiciliare e 7.277 i dimessi guariti

Diminuiscono ancora i contagi per Covid in Italia, sono 22.253 (ieri 29.907), secondo il bollettino del ministero della Salute, ma con soli 135.731 tamponi (ieri 183.457), oltre 47 mila test in meno; l’incremento delle vittime è di 233 in 24 ore, in aumento rispetto ai 208 di ieri.

I pazienti in terapia intensiva in Italia superano i 2 mila e sono ora 2.022, in aumento di 83 rispetto a ieri, secondo i dati del ministero della Salute. I nuovi ricoverati in reparti ordinari sono 238, per un numero complessivo di 19.840.

