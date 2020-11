Incidente sulla A19 Palermo-Catania in direzione del capoluogo siciliano, all’altezza di Trabia. Nello scontro sarebbero rimaste coinvolte alcune auto. Sul posto presenti volanti della polizia stradale e ambulanze per soccorrere i feriti, tra i quali ce ne sarebbe almeno uno in gravi condizioni. Traffico fortemente rallentato.

