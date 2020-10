Coronavirus, in Sicilia record di nuovi positivi: 984 e 12 vittime. Impennata in Italia: oltre 31 mila casi in più

Impennata di contagi da Coronavirus in Sicilia dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 984 nuovi positivi su 7.293 tamponi eseguiti. In totale sono 13.564 gli attuali positivi di cui 895 ricoverati in ospedale, 117 in terapia intensiva e 12.552 in isolamento domiciliare. I guariti sono 153 mentre 12 le vittime nelle ultime 24 ore per un totale di 484 da quando è iniziata la pandemia. Fino ad adesso in Sicilia sono state contagiate 20.806 persone.

Su fronte della distribuzione territoriale, a Palermo 276 nuovi positivi, a Catania 269, a Messina 71, a Trapani 63, a

Ragusa 90, Siracusa 48, Agrigento 53, Enna 88, Caltanissetta 26.

Una impennata della curva epidemica anche nel resto d'Italia. Oggi sono 31.084 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati (ieri erano 26.831), con il nuovo record di tamponi processati, 215.085 (ieri erano 201.452). Lieve calo dei decessi, 199 contro i 217 di ieri, per un totale di 38.321.

"Oggi non abbiamo buone notizie, i nuovi casi dai 26.800 di ieri sono saliti a 31.084", ha detto il Direttore Generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, intervenendo al punto stampa al ministero sulla situazione epidemiologica. "Tutti questi dati - ha aggiunto - in qualche misura sono attesi. Non ci dobbiamo aspettare cambiamenti del trend dovuti a un impatto immediato delle misure, ci vorranno due o tre settimane. Per ora vediamo ancora la tendenza all'aumento del numero dei positivi".

Crescono i ricoveri, 1.030 nelle ultime 24 ore (ieri erano 983), che ora raggiungono quota 16.994, mentre le terapie intensive crescono meno di ieri (95 contro i 115 di 24 ore fa), per un totale di 1.746. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’epidemia sale a 647.674. In aumento il numero dei guariti delle ultime 24 ore (4.285), che portano ad un totale di 283.567 persone che si sono messe alle spalle il virus. Il numero degli attualmente positivi tocca quota 325.786 malati. Di questi, 307.046 sono in isolamento domiciliare, quasi 26mila più di ieri. La percentuale di positività sul totale dei tamponi sale oggi al 14,4% contro il 13,31% di ieri.

La regione con più casi è la Lombardia, con 8.960 nuovi positivi (ieri erano stati 7.339), seguita da Campania (3.186) e Veneto (3.012), quella con meno nuovi casi è invece la Basilicata con 95. A livello di ricoveri, la Lombardia rimane quella più colpita con 3.698, seguita da Piemonte e Lazio. Le stesse regioni sono quelle con il maggior numero di ricoveri in terapia intensiva.

