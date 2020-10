In Sicilia 860 casi e 10 morti: 103 pazienti in terapia intensiva, oltre 21900 contagi in Italia

Sono 860 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, in impennata rispetto a ieri ma con oltre 2400 tamponi in più (7400 nelle ultime 24 ore). Dieci le vittime, per un totale di 449 dall'inizio della pandemia. Preoccupano i ricoveri, con 50 in più in regime ordinario (727 adesso) e 5 in più in terapia intensiva (103 in totale). Il totale degli attualmente positivi in Sicilia è di 11.734 persone, delle quali 10.904 in isolamento domiciliare.

Sono 21.994 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, rispetto ai 17.012 casi fatti registrate nelle ultime 24 ore. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 174.398 tamponi, contro i 124.686 di ieri. E’ quanto emerge dal bollettino sull'emergenza Coronavirus dell Ministero della Salute. E’ invece salito a quota 37.700 il numero delle vittime totali da inizio pandemia, con 221 morti registrati nelle ultime 24 ore.

Era dal 5 maggio che non si registrava un numero così alto di vittime, allora furono 236. Otto regioni hanno più di mille nuovi casi, in testa la Lombardia con 5.036, poi la Campania 2.761 e il Piemonte con 2.458. Le altre sono Emilia Romagna, Veneto, Lazio, Toscana e Liguria.

