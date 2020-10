L'allarme di Mattarella: "Troppi screening e cure sono rinviati per paura del Coronavirus"

"Non dimentichiamo che il nemico di tutti è il virus". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Cerimonia di celebrazione de "I Giorni della Ricerca".

Per questo Mattarella sostiene che nessuno deve "sottrarsi al proprio compito". "Abbiamo fiducia perchè pensiamo di poter contare su obiettivi comuni", conclude. Uno dei tanti effetti negativi, da quando è scoppiata la pandemia, è che si fanno meno esami di prevenzione. : "Le altre patologie non sono finite in lockdowm. Troppi screening e cure sono rinviati per terapie che, come i tumori, non consentono pause e sospensioni".

Mattarella poi si augura che "il vaccino sia a disposizione di tutti senza discriminazione alcuna. Deve essere globalmente accessibile. È la nostra convinzione che proviene dalla nostra cultura e civiltà", ha detto.

