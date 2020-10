Covid-19, uno studio rivela: "Oltre 5 milioni gli italiani contagiati"

Sarebbero oltre 5 milioni gli italiani ad aver contratto il coronavirus e non 525mila come riportato dai dati ufficiali. Lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista "Science of the Total Environment" e condotto dal professor Giuseppe Arbia del Dipartimento di Scienze Statistiche della Facoltà di Economia, Università Cattolica, campus di Roma, in collaborazione con la professoressa Francesca Bassi dell’Università di Padova e del dottor Piero Demetrio Falorsi dell’ISTAT.

Secondo la ricerca, sarebbe diversa anche l’età media dei contagiati, la quale salirebbe a 46 anni contro la stima di 41 anni che emerge dal dato del Ministero della Salute calcolato sulla analisi dei tamponi effettuati. "Con i dati attualmente a disposizione - spiega Arbia - non è possibile avere una stima precisa del numero di persone entrate finora in contatto con il SARS-CoV-2 e quindi una stima della letalità del virus (che si calcola facendo il rapporto tra il numero di decessi e il numero di persone contagiate)".

Infatti, dati i criteri con i quali vengono effettuati i tamponi ad oggi (ovvero testando i soli sintomatici o chi vi è entrato in contatto e non facendo tamponi di screening sulla popolazione), risultano sovra-rappresentate le persone infette e con sintomi e, di contro, sottorappresentati gli asintomatici e i pauco-sintomatici

