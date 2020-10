Coronavirus, Musumeci contro il Dpcm: "Penalizzante per la Sicilia, chiederò deroga per cinema e teatri"

"Il Dpcm dell’altro ieri ci lascia perplessi sulla chiusura alle 18 dei ristoranti e dei bar. E’ sinceramente penalizzante, soprattutto in una realtà della Sicilia che non è ai livelli di alcune zone del Nord".

Lo ha detto il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci. "E' facile in questo momento gettare benzina sul fuoco - ha aggiunto -. Ogni protesta non deve diventare violenta, ma non si può non tenere conto delle proposte. Il governo regionale chiederà a Roma una deroga perchè si possa derogare nel settore culturale, tenendo i cinema e i teatri aperti".

"Le regioni stanno continuando a cercare il dialogo con il governo, ma da Palazzo Chigi arrivano condotte che non sono improntate a questo - ha detto Musumeci -. Mi auguro che da parte di Roma questo tentativo di neocentralismo possa essere riveduto e si apra alle regioni. Roma dia le linee generali, ma ogni governatore si assuma le proprie responsabilità in funzione di quello che accada nel proprio territorio".

