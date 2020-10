Coronavirus, Ricciardi: "Alcune aree metropolitane come Milano e Napoli sono già fuori controllo"

"Alcune aree metropolitane come Milano, Napoli e probabilmente Roma, sono già fuori controllo dal punto di vista del controllo della pandemia, hanno numeri troppo alti per essere contenuti con il metodo tradizionale del testing e tracciamento. E, come insegna la storia di precedenti epidemie, quando non riesci a contenere devi mitigare, ovvero devi bloccare la mobilità. Ci troviamo come nel 1400 a Venezia, nonostante le tecnologie di cui disponiamo".

Lo ha detto Walter Ricciardi, professore di Igiene generale e applicata all’Università Cattolica e consigliere del Ministro della Salute Roberto Speranza, durante il webinar 'Pandemia di Covid-19 in Italia: riflessione sugli aspetti epidemiologici, clinici e di Sanità pubblicà, organizzato dall’Università Cattolica. Ora l'Italia, ha detto, "si accoda ai paesi che non decidono coi tempi giusti".

