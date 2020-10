Coronavirus, Conte chiede aiuto a Fedez e Ferragni: "Il premier ci ha telefonato"

"Ieri abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata, siamo stati messi in contatto con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie nell’esortare la popolazione, soprattutto quella più giovane, nell’utilizzo delle mascherine". Lo ha raccontato il rapper Fedez su Instagram.

"Vi chiedo una trentina di secondi d’attenzione. Ci troviamo in una situazione molto molto delicata, l’Italia non si può permettere in maniera assoluta un nuovo lockdown" ha proseguito l’artista e marito della influencer e imprenditrice digitale, Chiara Ferragni.

Raccogliendo l’appello, Fedez ha rimarcato che "in qualche modo il futuro dell’Italia è nelle mani della responsabilità individuale di ognuno noi. Con un semplice gesto potremmo evitare lo scenario più brutto che abbiamo vissuto nei mesi scorsi". "Mi raccomando, ragazzi, utilizzate la mascherina", conclude Fedez sulla sua pagina social.

