Coronavirus, il contagio non si ferma: 548 casi in Sicilia e tre decessi, ancora record in Italia

In Sicilia 548 casi e tre morti in 24 ore nell'epidemia di coronavirus, con 6390 tamponi. In Italia è ancora una volta record: 11705 contagi.

In Sicilia i 548 nuovi malati fanno salire gli attuali positivi a 6.790: 493 ricoverati con sintomi, 70 in terapia intensiva (+9) e 6.227 in isolamento domiciliare. Sono 12.292 i casi totali, 5.137 i dimessi guariti e 365 i deceduti

Rispetto a ieri, quando si era sfiorata quota 11 mila (10.925), sono 780 in più. I decessi sono stati 69, in aumento rispetto ai 47 di ieri. I tamponi sono stati 146 mila, in calo di circa 20 mila rispetto a ieri.

Il totale dei casi sale così a 414.241. In rialzo purtroppo i decessi, 69 oggi (ieri erano 47), per un totale di 36.543. Quanto ai ricoveri, nelle terapie intensive sono in 750, contro i 705 di ieri, quindi oggi +45, contro però il +52 di ieri. I ricoveri ordinari aumentano di 514 unità (contro +439 di ieri), portando il totale a 7.131. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Sfiora l’8%, ed è in aumento, l'incidenza del numero di persone risultate positive rispetto al numero complessivo di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (precisamente il 7,99%).

