Coronavirus, allerta terapie intensive in 10 regioni: "L'epidemia è nella fase acuta"

L'allarme Coronavirus adesso arriva direttamente da ministero della Salute e Iss. "Si assiste a un'accelerazione nell'evoluzione dell'epidemia, ormai entrata in una fase acuta con aumento progressivo nel numero dei casi" e con "evidenze di criticità nei servizi territoriali ed aumenti nel tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e area medica che rischiano, in alcune Regioni e province autonome di raggiungere i valori critici nel prossimo mese".

Secondo il monitoraggio settimanale di ministero della Salute e Iss, sono dieci le Regioni con un rischio definito alto per la tenuta delle terapie intensive: si tratta dell'Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta.

Avrebbero una probabilità di superare la soglia del 30% delle terapie intensive occupate da pazienti Covid nel prossimo mese, da alta a massima. Le regioni segnalate con il livello più alto di rischio per questo parametro sono la Lombardia e la Liguria.

Ma emerge un altro dato: sono 16 (11 la scorsa settimana) le Regioni in cui il valore dell'indice di trasmissibilità Rt è sopra l'1, e sempre sopra 1 sono anche le 2 province autonome di Trento e Bolzano. Secondo i dati del monitoraggio, il valore più alto si registra in Valle d'Aosta (1.53), seguita da Piemonte (1.39) e Provincia autonoma di Bolzano (1.32). Tre le Regioni con Rt pari a 1 o sotto 1. Si tratta di Basilicata (1), Calabria (0.94), Molise (0.83).

Questi i valoro nelle singole Regioni e Province autonome: Abruzzo 1.18 Basilicata 1 Calabria 0.94 Campania 1.29 Emilia Romagna 1.12 Friuli Venezia Giulia 1.24 Lazio 1.14 Liguria 1.02 Lombardia 1.15 Marche 1.14 Molise 0.83 PA Bolzano 1.32 Piemonte 1.39 PA Trento 1.15 Puglia 1.14 Sardegna 1.1 Sicilia 1.23 Toscana 1.28 Umbria 1.4 Valle d'Aosta 1.53 Veneto 1.15.

