Coronavirus, altra vittima in Sicilia: muore anziano a Caltanissetta, preoccupa l'aumento dei ricoveri

In Sicilia due morti causati dal Coronavirus inseriti nell'ultimo bollettino ufficiale, ma c'è anche un terzo decesso non ancora registrato. Le vittime sono un sessantasettenne di Palermo e un ottantatreenne di Belpasso, in provincia di Catania, quest’ultimo con patologie pregresse che si sono aggravate a causa del Covid-19.

Ma, come scrive Fabio Geraci sul Giornale di Sicilia in edicola, c’è anche un uomo di 79 anni di Niscemi morto nella rianimazione dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Era stato ricoverato a fine settembre per dolori allo stomaco e doveva essere operato di colicisti. Sottoposto a tampone è risultato positivo, dopo l’intervento chirurgico era stato portato a Malattie Infettive, poi trasferito in terapia intensiva Covid dove è morto lunedì sera.

Oltre alle vittime, preoccupa anche il numero dei ricoveri: adesso sono 426 i posti letto occupati da chi ha i sintomi dell’infezione, 470 se si considerano anche quelli che sono assistiti in rianimazione.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE