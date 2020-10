Sanità, corsa a 4 per la direzione centrale del 118 di Palermo-Trapani

In quattro per la corsa a direttore della centrale operativa del 118 di Palermo-Trapani. Le domande arrivate per la selezione pubblica per titoli e colloquio, indetta dall'azienda Arnas Civico, con l'incarico quinquennale, sono di: Fabio Genco, 55 anni, di Vicari, direttore in carica, Pietro D'Amico, 61 anni, di Termini Imerese, Marco Palmeri, 53 anni, di Palermo, e Domenico Runci, 63 anni, di Messina.

L'ammissibilità delle candidature sarà competenza della commissione di valutazione, che si pronuncerà sul possesso dei requisiti. I componenti titolari della commissione sono: Federico Politi (Ulss 8 Berica), Carla Maria Pessina (Asst Rhodense), Paolino Savatteri (Villa Sofia-Cervello), e, di diritto, Salvatore Requirez (direttore sanitario dell'Arnas Civico). I componenti supplenti sono: Paolo Dughi (Asst Franciacorta), Alessandro Pignatti (Ausl Modena) e Andrea Spagna (azienda ospedaliera di Padova).

