Coronavirus nelle scuole elementari e materne: almeno 10 casi in Sicilia nelle ultime ore

L'allarme Coronavirus adesso coinvolge direttamente anche le scuole elementari in Sicilia. Dopo i casi segnalati ieri che riguardano Alcamo e Lampedusa, oggi due casi sono stati segnalati e Caltanissetta e Caltagirone.

Il piccolo nisseno contagiato frequenta la scuola Santa Lucia: è stato sottoposto a tampone dopo aver manifestato sintomi febbrili.

L'intera classe, insegnante e bambini, saranno sottoposti a tampone e resteranno a casa finché non si conoscerà l'esito. I positivi in provincia di Caltanissetta sono complessivamente 201. Di questi, 22 sono ricoverati in Malattie Infettive, 4 in terapia intensiva e 175 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi.

Due casi di positività al Covid-19, intanto, oggi sono emersi in altrettante scuole primarie di Caltagirone. Sono un alunno e un insegnante. Secondo quanto previsto dal distretto sanitario si stanno effettuando, da oggi a giovedì, tamponi antigenici rapidi al personale scolastico e agli alunni delle due classi elementari al Palazzetto dello Sport di via delle Industrie, da personale specializzato dell'Asp. Ciò avviene, sottolinea il Comune di Caltagirone, secondo quanto disposto dal commissario per l'emergenza Covid Pino Liberti, con la cui struttura l'Amministrazione comunale è in costante contatto "per verificare la curva dell'andamento dei contagi e collaborare a ogni iniziativa possa rivelarsi utile per contenerne con la maggiore efficacia possibile la diffusione".

Il virus è entrato pure nella scuola elementare di Lampedusa, con almeno quattro studenti e due maestre contagiate. I bambini, spiega il sindaco Totò Martello, «fanno parte della stessa classe e sono adesso in isolamento domiciliare, così come i loro compagni» a scopo precauzionale.

Altri casi anche ad Alcamo dove sono 4 i bambini contagiati: due frequentano le scuole elementari San Giovanni Bosco e Nino Navarra, e altri due le scuole materne Piaget e Collodi.

