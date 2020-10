Coronavirus, il bollettino del 9 ottobre: 233 i nuovi contagi in Sicilia e 4 morti, più di 5000 casi in Italia

Sono 233 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 26 meno di ieri. Quattro i decessi:due sono a Palermo di 98 anni e 83 anni e una donna di Palermo di 95 anni, un altro uomo a Caltanissetta di 71.In ospedale 376 pazienti in regime ordinario e 35 in terapia intensiva. Effettuati 7151 tamponi nelle ultime 24 ore. Ventiquattro i guariti (4478 in totale). Sono 3490 in isolamento domiciliare, 3901 gli attuali positivi e 8712 i casi totali dell'inizio della pandemia.

Per quanto riguarda la province, 85 nuovi casi a Palermo, 77 a Catania, 22 a Messina, 7 a Trapani, 11 a Siracusa, 15 a Ragusa, 12 ad Agrigento e 4 a Caltanissetta, 0 ad Enna.

Nuovo balzo dell’epidemia di Covid in Italia. Oggi si registrano 5.372 nuovi casi contro i 4.458 di ieri, mai così tanti dal 28 marzo, per un totale di 343.770. Record di tamponi, 129.471, circa 1.400 più di ieri.

In crescita anche i decessi, 28 oggi contro i 22 di ieri, e sono 36.111 dall’inizio dell’epidemia. Salgono i ricoveri: 161 in più in regime ordinario (4.086 totali) e 29 in più in terapia intensiva (sono 387 in tutto). E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

