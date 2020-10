Via alla vaccinazione per l'influenza in Sicilia ma non per tutti. A Palermo si inizia da lunedì

Al via la campagna di vaccinazione destinata alle fasce protette della popolazione. In Sicilia, come riporta un articolo di Fabio Geraci sul Giornale di Sicilia in edicola, è disponibile un milione e mezzo di dosi di vaccino anti influenzale acquistato dalla Regione, il 60 per cento in più rispetto all’anno scorso. Sarà iniettato gratuitamente ai pazienti più fragili e a chi soffre di patologie croniche, tra cui cardiopatici, diabetici, ipertesi, broncopatici e donne in gravidanza, ma quest’anno – a causa dell’epidemia di Coronavirus - il farmaco è stato esteso anche ai bambini da 6 mesi a 6 anni, agli adulti over 60 in buona salute e agli operatori sanitari e di pubblica utilità.

Il problema però resta per gli altri come spiega il segretario nazionale di Federfarma, il palermitano Roberto Tobia: "Le case farmaceutiche avevano programmato un fabbisogno che non prendeva in considerazione la pandemia, bisogna rimodulare le quote per assegnare più dosi alle categorie a rischio e non solo. Una soluzione potrebbe essere quella di reperire scorte all’estero, ammesso che questa ipotesi sia praticabile sul mercato con prezzi accettabili e in termini di disponibilità".

A Palermo le prime vaccinazioni alle categorie protette potrebbero essere effettuate la prossima settimana, come afferma il presidente dell’Ordine dei Medici provinciale, Toti Amato: "I medici di medicina generale riceveranno i vaccini lunedì prossimo e subito prenderà il via la somministrazione ai pazienti. La quantità sarà sufficiente per chi rientra tra i soggetti vulnerabili mentre, per tutti gli altri, le farmacie sono ancora sprovviste".

