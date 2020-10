Coronavirus, il bollettino del 6 ottobre: nuovo record di contagi in Sicilia con 198 casi in 24 ore, mai così tanti

Nuovo record di contagi in Sicilia: 198 nuovi casi in 24 ore, mai così tanti nella rilevazione giornaliera del Ministero della Salute. Due i migranti. Una vittima, a Sciacca, che porta il totale a 322. Aumentano anche i guariti, 107 in un giorno.

I nuovi positivi salgono a 3.448 gli attuali: 368 ricoverati con sintomi, 28 in terapia intensiva e 3.052 in isolamento domiciliare. Sono 322 i deceduti, uno in più rispetto a ieri. Ammontano a 8.007 i casi totali, 4.237 i dimessi guariti, con un incremento dei tamponi effettuati pari a 6.754. Dei nuovi positivi, 72 sono in provincia di Palermo, 51 in quella di Catania, 28 Trapani, 15 Caltanissetta, 12 ad Agrigento. Zero contagi a Enna

In aumento i contagi da Covid nel nostro Paese: sono 2.677 i nuovi casi contro i 2.257 di ieri, ma con 99.742 tamponi, quasi 40mila in più. Il totale sale così a 330.263. In aumento anche i decessi, 28 oggi contro i 16 di ieri, per un totale di 36.030. I guariti in forte crescita, 1.418 oggi (ieri erano 767), e salgono a 234.099. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

