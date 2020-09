Coronavirus, in Sicilia superati i 7000 casi: 170 positivi nelle ultime 24 ore, aumentano i ricoveri

Continua la crescita di contagiati in Sicilia da coronavirus: 170 nelle ultime 24 ore, a fronte di 6.645 tamponi eseguiti. Ventinove dei nuovi casi sono militari della marina sbarcati a Siracusa dalla nave Margottini. Aumentano anche i guariti, 90 da ieri.

Il totale delle persone attualmente positive in Sicilia arriva a 2.866, con un decesso (in provincia di Palermo) che porta il numero delle vittime complessive 311. Superati i 7000 casi dall'inizio dell'epidemia (7118). Aumentano i ricoveri: 301 in regime ordinario, 19 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare 2546 persone.

A Palermo i nuovi positivi sono 74, 33 a Siracusa (29 di questi sono marittimi della nave Margottini), 17 ciascuna a Catania,

Caltanissetta e Trapani, 7 i casi registrati a Messina, 4 i nuovi positivi ad Agrigento e uno a Enna.

Salgono i nuovi contagi da coronavirus in Italia: 1.851 nuovi casi oggi, contro i 1.648 di ieri, ma con molti più tamponi, 105.564 rispetto ai 90.185 processati ieri. Il totale dei casi di positività sale così a 314.861. In calo i decessi, 19 oggi (ieri 24), per un totale di 35.894. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I guariti in più sono 1.198 (ieri 1.316) e sono ora 227.704. La regione con più casi oggi è la Campania (+287), seguita da Lazio (+210) e Lombardia (+201), stessa situazione di ieri. Non c'è nessuna regione a zero contagi, quelle che che stanno meglio sono Valle d’Aosta e Molise con sei nuovi casi.

Aumentano anche gli attualmente positivi (+633 mentre ieri erano stati 307) per un totale di 51.263. Calano di una unità i ricoveri in regime ordinario: 3047, quando ieri si era registrato un +71, mentre le terapie intensive salgono di 9 unità (ieri 7), e sono 280. Infine, in isolamento domiciliare ci sono 47.936 persone (625 più di ieri)

© Riproduzione riservata