Coronavirus, impennata di casi in Sicilia: 163 i nuovi contagi, record di positivi a Palermo ma 118 guariti

A 2 giorni dall'entrata in vigore della nuova ordinanza del presidente Nello Musumeci per contrastare l'epidemia di coronavirus in Sicilia, arriva una nuova impennata di casi in Sicilia: 163 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, a fronte però di 6.115 tamponi eseguiti, su un totale di 477.200 da inizio emergenza. Il totale delle persone attualmente positive in Sicilia arriva a 2.787 (+44), e c'è stato un decesso, in provincia di Agrigento, che porta il numero delle vittime complessive 310. Palermo si conferma nettamente l'epicentro dell'epidemia in questo periodo, con ben 92 nuovi casi (numero mai raggiunto in 24 ore).

I 163 casi numericamente, è giusto spiegarlo, non è il dato in assoluto più alto, che in Sicilia è stato raggiunto il 18 settembre con 179, ma in quel caso erano conteggiati oltre 60 migranti dell'hotspot di Lampedusa. Stavolta ce ne sono solo due. Dunque, al netto degli sbarchi, solo una volta c'era stato un numero più alto: il 26 marzo, quando i casi totali furono 159 ma con più morti (8) e con 3 guariti, che allora erano scorporati (per una decisione della protezione civile), e col totale che arrivava a 170.

I casi totali da inizio pandemia, invece, passano a 6.948. Le persone ricoverate con sintomi, in Sicilia, sono 293, di cui 16 in terapia intensiva, mentre sono 2.478 i soggetti in isolamento domiciliare.

I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 3.851. Dei nuovi casi registrati 92 sono nella provincia di Palermo, 24 a Catania, 5 a Messina, 4 a Caltanissetta, 1 a Ragusa, 12 a Trapani, 1 a Agrigento e 24 a Siracusa. Nessun caso a Enna, La Regione Siciliana, inoltre, ha segnalato che dei nuovi positivi, due sono migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.648 nuovi casi di coronavirus in Italia (1.494 ieri), a fronte di 90.185 tamponi, quasi 40 mila più di ieri. I morti sono stati 24, in aumento rispetto ai 16 di ieri e alla media degli ultimi giorni. Il totale complessivo dei contagiati, comprese le vittime e i guariti, sale a 313.011. Le vittime totali salgono a 35.875. Tra le regioni, quella con il maggior numero di nuovi casi è sempre la Campania (+286) seguita dal Lazio (+219) e dalla Lombardia (+203). Nessuna regione fa registrare zero casi.

