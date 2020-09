Coronavirus, dieci nuovi casi a Bagheria: prete positivo a San Giuseppe, messe sospese

Aumentano ancora i casi di coronavirus nel Palermitano, e c'è anche una vittima. Sono 39 i casi covid certificati dall’Asp a Bagheria. Nel distretto socio-sanitario che include i comuni di Altavilla, Bagheria, Casteldaccia, Ficarazzi e Santa Flavia i casi totali sono 67. A comunicarlo il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli che aggiunge: tra i 39 positivi bagheresi, un decesso di una donna anziana e già sofferente; solo 8 invece sono i ricoverati con sintomi, gli altri 30 sono asintomatici e sono seguiti a casa dai loro medici di famiglia e dall’azienda sanitaria provinciale distretto 39.

Di questi 39 casi, 13 fanno parte di un unico grande focolaio, contagiati per rapporti parentali; un focolaio è costituto da 6 persone e tutti gli altri sono casi singoli. Il sindaco riferisce anche di un episodio di un asilo privato momentaneamente chiuso per controllare tutti i bambini dopo che la mamma di un bambino che frequentava quell'asilo è risultata positiva. Il piccolo, in seguito al tampone, è risultato negativo e la scuola ha riaperto.

Il primo cittadino ha spiegato che non ci sono i presupposti per chiudere le scuole, come alcuni cittadini hanno chiesto. "Le scuole stanno seguendo tutti i protocolli previsti per prevenire la diffusione del contagio", spiega, "dirigenti scolastici, personale docente e Ata stanno facendo un enorme lavoro. C'è da sistemare ancora qualcosa fuori le scuole, dove genitori e alunni, non in tutte le scuole creano assembramenti, ed in questo caso chiediamo soprattutto la collaborazione dei genitori a mantenere le distanze previste in attesa che i loro figli entrino a scuola".

Il parroco della parrocchia Santissimo Redentore e San Nicolò di Bari di San Giuseppe Jato, nel Palermitano (padre Angelo Bertolino) è risultato positivo al Coronavirus ed è in isolamento domiciliare per la quarantena obbligatoria. A darne notizia è la stessa parrocchia che ha sospeso le messe nella chiesa Madre. Don Angelo, vicario parrocchiale, ha anche slittato, a data da destinarsi, le cerimonie per le Prime Comunioni dei ragazzi del catechismo.

