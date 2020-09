Ufficio del giudice di pace a Licata, sindacati contro la chiusura

Non piace ai sindacati ed all’opposizione consiliare la decisione della giunta di sopprimere l’ufficio del giudice di pace di Licata per esigenze economiche. La Cgil di Licata ritiene che la città non meriti tale trattamento ed ha invitato il sindaco e il Consiglio comunale a porre in essere iniziative atte a ripristinare tale servizio, coinvolgendo il neo consigliere dell’ordine degli avvocati, Stefania la Rocca a intervenire nei confronti

del Presidente del Tribunale di Agrigento a revocare la chiusura.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia (di Paolo Picone)

© Riproduzione riservata

