Chiedono aiuto per la liberazione dei 18 pescatori di Mazara del Vallo presi in ostaggio in Libia lo scorso primo settembre. Sono tredici familiari che per protesta, da ieri sera, si trovano in sit-in davanti Palazzo Chigi.

Muniti di striscioni e magliette con scritto "Liberateli subito" i familiari hanno raggiunto ieri Roma e vi rimarranno in sit-in permanente fino alla risoluzione della vicenda.

