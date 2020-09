Trasportavano droga in auto a Marsala, arrestata coppia di pusher di Catania

Apparantemente una coppia felice in vacanza, in realtà due corrieri della droga. Benito Blancato, 59 anni, e Valeria Cuffari, 37enne, di Catania ed entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati dai carabinieri di Marsala per spaccio di stupefacenti.

Bloccati durante il loro "viaggio", i due sono stati scoperti con oltre 500 grammi di cocaina pura e 1,5 grammi di marijuana, in auto. Durante il primo controllo i militari avevano rinvenuto solo un piccolo pacchetto di marijuana. Scoperta questa che li ha spinti ad un controllo più approfondito.

Il carico di droga, infatti, era ben nascosto in un’intercapedine dello sportello, difficilmente individuabile con un semplice controllo.

Manette ai polsi dunque per la coppia di pusher, condotti uno al carcere al “P.Cerulli” di Trapani e l'altra al “Pagliarelli” di Palermo. Con l'udienza di convalida per l'uomo è stata confermata la custodia cautelare in carcere, per la donna invece sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Tutta la sostanza stupefacente, che avrebbe fruttato sul mercato dello spaccio ben 50mila euro, è stato sequestrato.

