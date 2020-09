Coronavirus, più di 32000 test nelle scuole: in Sicilia positivo l'1%

Al test sierologico destinato agli operatori delle scuole in Sicilia si sono rivolti in 32.111 e sono risultati positivi al Covid 19, 294 sieri pari a una percentuale inferiore all’1%. Lo ha detto l’assessore all’Istruzione Roberto Lagalla intervenuto oggi pomeriggio all’Assemblea regionale siciliana per le comunicazioni dell’esecutivo sulla ripresa della scuola. Lagalla ha spiegato come la sieropositività "non significa necessariamente positività di malattia, questi sieropositivi sono in isolamento e sono in attesa del risultato del tampone".

Quindi l'assessore ha parlato dei tamponi rapidi spiegando come "l'assessore Razza sta ulteriormente affinando i protocolli operativi e acquisendo i test ultra veloci che potranno nel giro di tre minuti dare un’indicazione immediata anche in termini di comportamento".

