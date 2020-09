Coronavirus: 43 casi a Palermo su 65 nuovi contagi in Sicilia, impennata di ricoveri

Sono 65 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Sicilia, quattro in più rispetto alla giornata di ieri. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute.

Dei 65 sei sono migranti, tutti nell'hotspot da Lampedusa. Attualmente i positivi sono 1842 persone di cui 136 ricoverati in ospedale (contro i 120 di ieri), 16 in terapia intensiva e 1690 in isolamento domiciliare. Salgono a 3172 i guariti, mentre i deceduti sono 292: conteggiati anche dalla Regione gli anziani deceduti ieri a Palermo e anticipati dal Giornale di Sicilia.

Dei 65 nuovi positivi, 4 ad Agrigento, 9 a Catania, 43 a Palermo di cui 6 migranti, 3 a Siracusa, 6 a Trapani. Nel conteggio anche due casi segnalati, ma in meno, ad Enna, probabilmente per un'errata rilevazione precedente.

Sono 1.008 i contagi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, oltre 450 meno di ieri ma con quasi 27mila tamponi in meno: sabato ne erano stati eseguiti 72.143, ieri 45.309. Raddoppia invece l’incremento delle vittime in un giorno: dalle 7 di domenica alle 14 di oggi, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 35.624. Tra le Regioni la Basilicata è l’unica a non far segnare nuovi casi.

