Metropolitana di Palermo, lunedì riapre la linea Notarbartolo-Giachery

Lunedì, dopo mesi di chiusura, riaprirà al pubblico la linea metropolitana tra Notarbartolo e Giachery. A fine aprile, Rete Ferroviaria Italiana aveva deciso, in pieno lockdown a causa dell’epidemia di coronavirus, di anticipare alcuni interventi sulla linea per via della chiusura delle scuole. E due settimane fa, come si legge sul Giornale di Sicilia di oggi, è iniziata la posa dei binari che copriranno gradualmente tutta la tratta.

Domani, domenica 13 settembre, si procederà alla riattivazione, ma solo lunedì la linea, strategica per studenti e lavoratori, verrà riaperta ai passeggeri. Per quanto riguarda gli interventi operati, è stata demolita la prima palazzina di vicolo Bernava dopo otto anni di attesa.

I lavori di demolizione dovrebbero concludersi entro novembre, mentre per quanto riguarda la fine del passante ferroviario se ne parlerà almeno tra due anni, anche se i cantieri sono completi al 96% del loro totale.

