Migranti, la nave quarantena lascia il porto di Lampedusa: si dirige ad Augusta

La nave quarantena Snav Adriatico lascia il porto di Lampedusa e si dirige ad Augusta dove arriverà nel pomeriggio. Dopo avere imbarcato i migranti dell’hotspot e della Casa delle Fraternità, starà in rada nel porto siracusano.

Sabato inoltre arriverà una quinta nave che rimarrà in rada a Lampedusa per accogliere coloro che sbarcano sulle coste delle Pelagie. Ma è prevista anche una sesta nave nel caso che la capienza della nuova imbarcazione dovesse esaurirsi.

Intanto nella più grande delle Pelagie è stato organizzato, da Angela Maraventano, lampedusana, ex senatrice della Lega, uno sciopero. "Non siamo soddisfatti dell’incontro Conte-Martello - spiega -. Gli sbarchi continuano e noi vogliamo dire basta a tutto questo. Bisogna chiudere l’hotspot di Lampedusa e si deve smontare la macchina dell’immigrazione. L’unica soluzione per risolvere il problema è quella di mettere delle navi a pattugliamento della costa. Lo abbiamo chiesto ma il Governo fa orecchie da mercante, perchè il governo è complice di chi vende carne umana".

