Coronavirus, per Berlusconi sesta notte tranquilla: "Sereno dopo il comizio"

Dopo l’intervento telefonico a un comizio in Valle d’Aosta ieri sera, la sesta notte del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è "tranquilla" e chi lo ha sentito parla di un Cavaliere "sereno", nonostante quella "malattia infernale" che è il Coronavirus con cui sta combattendo da giorni. D’altra parte, le dimissioni del Cavaliere si avvicinano, come spiegato ieri dal suo medico di fiducia e primario di Anestesia del San Raffaele Alberto Zangrillo, a Cartabianca, su Rai3: "Ogni ora che passa ci avvicina al risultato positivo della dimissione guarito".

Per Massimo Clementi il virologo del San Raffaele, dove Berlusconi è ricoverato dallo scorso giovedì per la polmonite bilaterale provocata dal Coronavirus, le dimissione saranno "all’inizio della prossima settimana", come dichiarato in un’intervista a Libero.

© Riproduzione riservata