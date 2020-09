"Isolamento illegittimo": Cesare Battisti comincia lo sciopero della fame

Cesare Battisti inizia lo sciopero della fame. Lo comunica lui stesso in una lettera: "Avendo esaurito ogni altro mezzo per far valere i miei diritti, mi trovo costretto a ricorrere allo sciopero della fame totale e al rifiuto della terapia".

L'ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo lo scrive in una nota inoltrata al suo legale, l'avvocato Davide Steccanella. Il legale chiarisce che Battisti da oltre 1 anno e mezzo è in isolamento diurno nel carcere di Oristano, isolamento "di fatto del tutto illegittimo (la pena dell'isolamento diurno a suo tempo inflitta era di sei mesi per cui è stata scontata a giugno 2019)".

