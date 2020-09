Forestali, dalla Regione sospeso il recupero degli aumenti non dovuti

Sospeso il recupero degli aumenti non dovuti dai forestali negli ultimi 11 anni. La Regione, con la formula del disegno di legge, ha approvato la sanatoria.

Una manovra, come spiega Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia di oggi, del valore di 30 milioni di euro e che era iniziata ad agosto dopo una sentenza della Cassazione che aveva giudicato illegittimi i rinnovi contrattuali stabiliti dalla giunta Lombardo nel 2009.

Aumenti considerati dalle opposizioni delle regalie in vista delle elezioni europee, di cui beneficiarono circa 20mila forestali che avrebbero dovuto restituire somme comprese tra 500 e 2mila euro annui, concessi per circa quattro anni e in base alla fascia di appartenenza.

