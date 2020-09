Coronavirus, il bollettino di Zangrillo su Berlusconi: "A rischio per l'età ma quadro confortante"

Primo bollettino medico per Silvio Berlusconi da questa notte ricoverato presso il San Raffaele di Milano, dopo essere stato trovato positivo al Coronavirus.

"Silvio Berlusconi 48 ore fa è stato sottoposto ad un tampone - racconta il primario del San Raffaele Alberto Zangrillo durante una conferenza stampa -. Era un rilievo programmato perchè aveva soggiornato in luoghi che erano endemici per quanto riguarda il coronavirus. Abbiamo trovato una positività in un soggetto asintomatico - ha specificato -. Ieri, poi, in assoluta serenità, tanto è vero che Berlusconi ha lavorato, ho fatto una visita al mio paziente e ho rilevato un blando coinvolgimento polmonare per cui ho ritenuto opportuno un approfondimento diagnostico. Intorno a mezzanotte ci sono stati i controlli e i risultato mi hanno consigliato il ricovero ospedaliero perchè il soggetto da soggetto è divenuto paziente a rischio, rischio dovuto all'età e alle patologie pregresse note a tutti".

"In ossequio ai principi per una lotta intelligente al Covid - ha poi detto - ovvero sorveglianza e tempestività siamo in un regime di ricovero con situazione clinica è tranquilla e confortante e quindi con indici clinici compatibili osservati ore fa. Il ricovero serve anche per un attento monitoraggio".

"Non è intubato e respira da solo - ha detto durante la conferenza stampa - e i parametri sono rassicuranti".

© Riproduzione riservata