Sea Watch a Palermo, trasferimento dei migranti su nave quarantena: "Grati a Orlando"

La nave Ong Sea Watch 4, con a bordo 353 migranti, è in rada a Palermo. Sono già partite le operazioni di trasbordo, sulla GNV Allegra - individuata dal Governo come nave quarantena, che nelle scorse ore aveva mollato gli ormeggi e si era fermata in rada.

Il trasferimento dei migranti, come già accaduto a maggio con Alan Kurdi e Aita Mari avviene dunque in mare. Al termine delle operazioni la nave quarantena dovrebbe navigare alla volta dell’isola di Lampedusa.

A bordo della Allegra sono saliti già circa cento migranti, trasferiti in pullman da Porto Empedocle e giunti al porto di Palermo a tarda notte.

Nel pomeriggio di ieri sono stati eseguiti gli ultimi controlli e imbarcati personale e attrezzature della Croce Rossa.

Intanto attraverso twitter l'Ong esprime la propria soddisfazione: "Siamo grati alla città di Palermo e al sindaco Leoluca Orlando per la solidarietà dimostrata alle 353 persone a bordo di Sea Watch 4" scrivono.

© Riproduzione riservata