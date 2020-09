Scuola, pochi prof fanno i test sierologici: a Palermo arriva il camper per lo screening

Test sierologici consigliati a docenti e personale Ata ma fra ritardi nella distribuzione dei kit, numerosi medici di famiglia che non hanno dato la disponibilità ad aderire allo screening e difficoltà a mettersi in contatto con l’Asp di riferimento, il numero effettuato è ancora basso. Gli insegnanti, come ricorda Alessandra Turrisi in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, sono tornati a scuola già oggi per collegi di docenti, riunioni di dipartimento, recupero degli apprendimenti (i cosiddetti Pai) per gli studenti rimasti indietro.

L’Asp di Palermo ha dunque deciso, essendo pervenute in due giorni soltanto 500 richieste di test, di organizzare due unità mobili che, a bordo di camper dedicati, si recheranno, da domani, davanti agli istituti scolastici di maggiori dimensioni. Saranno coinvolti i dirigenti di istituto per concordare le modalità più idonee.

L’azienda sanitaria ha deciso di attivare la stessa modalità di partecipazione anche in provincia, con richiesta da inoltrare, in base alla propria residenza o domicilio, all’unità operativa distrettuale di prevenzione di appartenenza in tutta la provincia.

L'articolo completo sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE