Coronavirus, il bollettino del 31 agosto: 26 nuovi casi in Sicilia, lieve calo dei contagi nel resto d'Italia

Sono 26 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: 8 in meno rispetto alla giornata di ieri. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Due sono migranti, ospiti a Lampedusa e Catania

Attualmente ci sono 1.125 positivi di cui 70 ricoverati in ospedale (+2), 10 in terapia intensiva e 1045 in isolamento domiciliare, per un totale di 4317 casi dall'inizio dell'epidemia. I guariti salgono a 2.906 (+15). Rimane fermo il dato dei decessi: 286.

Prosegue il calo dei contagi da coronavirus in Italia, che scendono sotto i mille. L’incremento delle ultime 24 ore è stato di 996, rispetto ai 1.365 di ieri. Sale, invece, il numero delle vittime, sei in un giorno (ieri erano quattro), per un numero complessivo di 35.483 morti.

© Riproduzione riservata