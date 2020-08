Vaccino antinfluenzale gratis per alcune fasce della popolazione, scende l'età dei beneficiari

Vaccino antinfluenzale raccomandato e gratuito per i bambini da 6 mesi a 6 anni e agli anziani a partire dai 60 anni di età (lo scorso anno over 65). Lo prevede la circolare del ministero della Salute per la stagione influenzale 2020-21.

L’estensione della raccomandazione, come ricorda il Giornale di Sicilia in edicola, è prevista a causa dell’emergenza COVID-19, «al fine di facilitare la diagnosi differenziale nelle fasce d’età di maggiore rischio di malattia grave».

Tra le categorie a cui è raccomandata la vaccinazione dal ministero della salute rientrano anche le donne in gravidanza e nel periodo postpartum; chi ha patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza come malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio e le malattie dell’apparato cardio-circolatorio.

